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W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка

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W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 1
W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 2
W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 3
W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Helldorado
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 1
  • W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 2
  • W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 3
  • W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0636551881814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Helldorado
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Drive By, Helldorado, Don't Cry (Just Suck), Damnation Angels, Dirty Balls, High On The Flames, Cocaine Cowboys, Can't Die Tonight, Saturday Night Cockfight, Hot Rods To Hell (Helldorado Reprise)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drive By, Helldorado, Don't Cry (Just Suck), Damnation Angels, Dirty Balls, High On The Flames, Cocaine Cowboys, Can't Die Tonight, Saturday Night Cockfight, Hot Rods To Hell (Helldorado Reprise)

Отзывы о товаре W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0636551881814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
Helldorado
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Drive By, Helldorado, Don't Cry (Just Suck), Damnation Angels, Dirty Balls, High On The Flames, Cocaine Cowboys, Can't Die Tonight, Saturday Night Cockfight, Hot Rods To Hell (Helldorado Reprise)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drive By, Helldorado, Don't Cry (Just Suck), Damnation Angels, Dirty Balls, High On The Flames, Cocaine Cowboys, Can't Die Tonight, Saturday Night Cockfight, Hot Rods To Hell (Helldorado Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


W.A.S.P. - Helldorado (Lim.Ed.,Coloured) (0636551881814) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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