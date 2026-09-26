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Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка

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Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка - фото 1
Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка - фото 1
  • Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8715392221514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Baal Reginon, Dark Princess Naamah, A Black Rose, Symphoni Drakonis Inferni, Dawn of Perishness, The Eye of the Eclipse, The Ritual Dance of the Yezidis, Powerdance, Procreation of Eternity, Ho Dracon Ho Megas Act 1 - The Dragon Throne, Ho Dracon Ho Megas Act 2 - Fire and Ecstacy
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baal Reginon, Dark Princess Naamah, A Black Rose, Symphoni Drakonis Inferni, Dawn of Perishness, The Eye of the Eclipse, The Ritual Dance of the Yezidis, Powerdance, Procreation of Eternity, Ho Dracon Ho Megas Act 1 - The Dragon Throne, Ho Dracon Ho Megas Act 2 - Fire and Ecstacy



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8715392221514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Baal Reginon, Dark Princess Naamah, A Black Rose, Symphoni Drakonis Inferni, Dawn of Perishness, The Eye of the Eclipse, The Ritual Dance of the Yezidis, Powerdance, Procreation of Eternity, Ho Dracon Ho Megas Act 1 - The Dragon Throne, Ho Dracon Ho Megas Act 2 - Fire and Ecstacy
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baal Reginon, Dark Princess Naamah, A Black Rose, Symphoni Drakonis Inferni, Dawn of Perishness, The Eye of the Eclipse, The Ritual Dance of the Yezidis, Powerdance, Procreation of Eternity, Ho Dracon Ho Megas Act 1 - The Dragon Throne, Ho Dracon Ho Megas Act 2 - Fire and Ecstacy


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therion - Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (coloured) (8715392221514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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