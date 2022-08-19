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Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Views From A Red Train
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Views From A Red Train
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка

Это сорок шестой студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2008 году лейблом Eastgate, он примечателен тем, что является альбомом, полностью составленным Эдгаром Фрезе, что не является обычным явлением в послужном списке группы.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Views From A Red Train
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Это сорок шестой студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2008 году лейблом Eastgate, он примечателен тем, что является альбомом, полностью составленным Эдгаром Фрезе, что не является обычным явлением в послужном списке группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Views From A Red Train (0802644809915) виниловая пластинка – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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