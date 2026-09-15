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Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка

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Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 &quot;Choral&quot; (5054197520617) виниловая пластинка - фото 1
Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 &quot;Choral&quot; (5054197520617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.9 Choral
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 &quot;Choral&quot; (5054197520617) виниловая пластинка - фото 1
  • Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 &quot;Choral&quot; (5054197520617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197520617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.9 Choral
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка

Немецкий дирижёр и композитор ев

Отзывы о товаре Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197520617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.9 Choral
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Немецкий дирижёр и композитор ев
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Otto Klemperer - Beethoven: Symphony No.9 "Choral" (5054197520617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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