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Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 1
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 2
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 3
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 4
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 1
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 2
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 3
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 4
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: David Watts, Death Of A Clown, Two Sisters, No Return, Harry Rag, Tin Soldier Man, Situation Vacant, Love Me Till The Sun Shines, Lazy Old Sun, Afternoon Tea, Funny Face, End Of The Season, Waterloo Sunset

Отзывы о товаре Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: David Watts, Death Of A Clown, Two Sisters, No Return, Harry Rag, Tin Soldier Man, Situation Vacant, Love Me Till The Sun Shines, Lazy Old Sun, Afternoon Tea, Funny Face, End Of The Season, Waterloo Sunset
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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