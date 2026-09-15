King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка
In The Wake Of Poseidon - второй студийный альбом британской рок-группы King Crimson, выпущенный в 1970 году. Альбом достиг 4-й строчки в британском чарте, наивысшей позиции из всех альбомов коллектива. Ремастрированное переиздание в честь 40-летнего юбилея релиза на супер-тяжелом 200 граммовом виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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