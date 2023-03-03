Top.Mail.Ru
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 1
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 2
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 3
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 4
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 5
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 6
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 7
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 8
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Jones Carmell
Альбом (сингл)
The Remarkable Carmell Jones (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 1
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 2
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 3
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 4
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 5
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 6
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 7
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 8
  • Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Jones Carmell
Альбом (сингл)
The Remarkable Carmell Jones (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка

Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Jones Carmell
Альбом (сингл)
The Remarkable Carmell Jones (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poet) (0602438798421) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...