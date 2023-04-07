Top.Mail.Ru
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 1
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 2
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 3
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 4
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 5
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 6
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Return To Casual
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 3
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 4
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 5
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 6
  • Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448866226]
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Return To Casual
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка

Новичок в Blue Note: Уолтер Смит III, родился в Хьюстоне, штат Техас, в 1980 году, американский джазовый тенор-саксофонист. Смит научился играть на саксофоне в возрасте семи лет и учился в Средней школе исполнительских и визуальных искусств в Хьюстоне. Благодаря стипендии стипендии Клиффорда Брауна / Стэна Гетца он учился в Музыкальном колледже Беркли, где получил степень бакалавра в 2003 году. В 2006 году он выпустил свой первый сольный альбом „Небрежно представляя“, а в 2007 году он сыграл на альбоме Кристиана Скотта „Rewind That“, который был выпущен для группы, в которой он играл в качестве вокалиста. Был номинирован на премию Грэмми.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448866226]
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Return To Casual
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новичок в Blue Note: Уолтер Смит III, родился в Хьюстоне, штат Техас, в 1980 году, американский джазовый тенор-саксофонист. Смит научился играть на саксофоне в возрасте семи лет и учился в Средней школе исполнительских и визуальных искусств в Хьюстоне. Благодаря стипендии стипендии Клиффорда Брауна / Стэна Гетца он учился в Музыкальном колледже Беркли, где получил степень бакалавра в 2003 году. В 2006 году он выпустил свой первый сольный альбом „Небрежно представляя“, а в 2007 году он сыграл на альбоме Кристиана Скотта „Rewind That“, который был выпущен для группы, в которой он играл в качестве вокалиста. Был номинирован на премию Грэмми.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Walter Smith III - Return To Casual (0602448866226) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...