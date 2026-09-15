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Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 1
Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 2
Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 1
  • Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 2
  • Виниловая пластинка Setzer, Brian, Nitro Burnin&#039; Funny Daddy (coloured) (0810020503418) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка

Nitro Burnin’ Funny Daddy - одиннадцатый сольный альбом американского музыканта Брайана Сетцера, вышедший в 2003 году. Впервые на виниле! Переиздание 2021 года на красном прозрачном 180-гр виниле содержит один бонусный трек. Брайан Роберт Сетцер - американский гитарист, певец и автор песен. Впервые достиг широкого успеха в начале 1980-х с группой Stray Cats и продолжил свою карьеру в конце 1990-х вместе с джазовым биг бэндом.

Отзывы о товаре Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Nitro Burnin’ Funny Daddy - одиннадцатый сольный альбом американского музыканта Брайана Сетцера, вышедший в 2003 году. Впервые на виниле! Переиздание 2021 года на красном прозрачном 180-гр виниле содержит один бонусный трек. Брайан Роберт Сетцер - американский гитарист, певец и автор песен. Впервые достиг широкого успеха в начале 1980-х с группой Stray Cats и продолжил свою карьеру в конце 1990-х вместе с джазовым биг бэндом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Setzer, Brian, Nitro Burnin' Funny Daddy (coloured) (0810020503418) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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