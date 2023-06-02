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Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка

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Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538875782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка

Переиздание на небесно-голубом 180-граммовом виниле четвёртого студийного альбома немецкой группы Scorpions, вышедшего в 1976 году и первого альбома группы, получившего известность за пределами Европы. Virgin Killer - четвертый студийный альбом группы Scorpions, выпущенный в конце 1976 года, и самый короткий альбом группы продолжительностью 35 минут. Это второй альбом, созданный в сотрудничестве с продюсером Дитером Дирксом, и это был еще один шаг в сторону от психоделических влияний к хард-року. Название Virgin Killer отсылает к идее о том, что время является убийцей невинности. Альбом достиг № 32 в японских чартах альбомов и стал первым альбомом Scorpions, получившим золотую сертификацию в Японии.



Теги товара: Scorpions, Цветной винил

Отзывы о товаре Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538875782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на небесно-голубом 180-граммовом виниле четвёртого студийного альбома немецкой группы Scorpions, вышедшего в 1976 году и первого альбома группы, получившего известность за пределами Европы. Virgin Killer - четвертый студийный альбом группы Scorpions, выпущенный в конце 1976 года, и самый короткий альбом группы продолжительностью 35 минут. Это второй альбом, созданный в сотрудничестве с продюсером Дитером Дирксом, и это был еще один шаг в сторону от психоделических влияний к хард-року. Название Virgin Killer отсылает к идее о том, что время является убийцей невинности. Альбом достиг № 32 в японских чартах альбомов и стал первым альбомом Scorpions, получившим золотую сертификацию в Японии.


Теги товара: Scorpions, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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