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Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка

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Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Taken By Force
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538881363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Taken By Force
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка

Taken By Force - специальное ремастированное переиздание студийного альбома группы Scorpions, первоначально выпущенного в 1977 году. Он стал последним альбомом с Ули Ротом и первым с новым барабанщиком Германом Раребеллом. Релиз представлен на белом 180-ти граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов (по состоянию на 29 января 2010). Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.



Теги товара: Scorpions, Цветной винил

Отзывы о товаре Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538881363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Taken By Force
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Taken By Force - специальное ремастированное переиздание студийного альбома группы Scorpions, первоначально выпущенного в 1977 году. Он стал последним альбомом с Ули Ротом и первым с новым барабанщиком Германом Раребеллом. Релиз представлен на белом 180-ти граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов (по состоянию на 29 января 2010). Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.


Теги товара: Scorpions, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Taken By Force (coloured) (4050538881363) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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