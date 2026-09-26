Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка
Переиздание на прозрачном синем 180-граммовом виниле десятого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Savage Amusement, вышедшего первоначально в 1988 году. После ошеломляющего успеха студийного альбома Love At First Sting и концертного альбома World Wide Live, Scorpions оказались под огромным давлением в 1988 году. Музыканты устояли и почти на три года забаррикадировались в студии, где вместе с продюсером Дитером Дирксом скрупулезно работали над преемником. На Savage Amusement Scorpions предстали более зрелыми и продемонстрировали, что они как никогда ранее принадлежат к авангарду хард-рока с точки зрения технологии производства. Несмотря на все изменения, альбом по-прежнему оставался типичной работой Scorpions: хорошая щепотка едва сдерживаемой агрессии и динамики, прекрасные гармонии и мелодии, великолепные гитары и, конечно же, уникальный голос Клауса Майне. Неудивительно, что Savage Amusement, выпущенный 16 апреля 1988 года, органично продолжил успех предыдущих альбомов и стал еще одним мировым хитом.
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Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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