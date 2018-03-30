Saxon - Strong Arm Of The Law (coloured) (4050538347920) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Strong Arm Of The Law
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624740
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Strong Arm Of The Law
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saxon - Strong Arm Of The Law (coloured) (4050538347920) виниловая пластинка
Strong Arm Of The Law - третий студийный альбом группы Saxon, вышедший в 1980 году. Переиздание 2018 года. Лимитированное издание на цветном виниле в разворотном конверте. Saxon - английская рок-группа, образованная в 1977 году. Группа Saxon считается одной из ярких представителей новой волны британского хеви-метала. Четыре альбома Saxon попали в первую десятку по продажам в Великобритании, два из них - в первую пятерку. Музыканты продали свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Композиции Saxon - классика тяжёлого рока, на которых учились последующие поколения музыкантов, игравших хеви-метал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Strong Arm Of The Law
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Strong Arm Of The Law - третий студийный альбом группы Saxon, вышедший в 1980 году. Переиздание 2018 года. Лимитированное издание на цветном виниле в разворотном конверте. Saxon - английская рок-группа, образованная в 1977 году. Группа Saxon считается одной из ярких представителей новой волны британского хеви-метала. Четыре альбома Saxon попали в первую десятку по продажам в Великобритании, два из них - в первую пятерку. Музыканты продали свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Композиции Saxon - классика тяжёлого рока, на которых учились последующие поколения музыкантов, игравших хеви-метал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Saxon - Strong Arm Of The Law (coloured) (4050538347920) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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