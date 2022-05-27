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Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка

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Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 1
Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 2
Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
The First Years Of Piracy
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 1
  • Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 2
  • Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538706147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
The First Years Of Piracy
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка

The First Years of Piracy (1991) [Noise Records N 0184-1] The First Years of Piracy (Первые годы пиратства) – первый официальный сборник немецкой метал-группы Running Wild, составленный из перезаписанных песен с первых трех альбомов. Тексты песен Running Wild относятся к пиратской тематике.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538706147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
The First Years Of Piracy
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The First Years of Piracy (1991) [Noise Records N 0184-1] The First Years of Piracy (Первые годы пиратства) – первый официальный сборник немецкой метал-группы Running Wild, составленный из перезаписанных песен с первых трех альбомов. Тексты песен Running Wild относятся к пиратской тематике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Running Wild - The First Years Of Piracy (coloured) (4050538706147) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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