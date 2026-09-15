Roxy Music - The Best Of (Half Speed) (0602445593422) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 624714
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Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445593422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Avalon, More Than This, Jealous Guy, Over You, Same Old Scene, Oh Yeah, Angel Eyes, Dance Away, Both Ends Burning, Love Is The Drug, Out Of The Blue, All I Want Is You, Mother Of Pearl, Street Life, Do The Strand, Pyjamarama, Virginia Plain, Re-Make/Re-Model
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roxy Music - The Best Of (Half Speed) (0602445593422) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Avalon, More Than This, Jealous Guy, Over You, Same Old Scene, Oh Yeah, Angel Eyes, Dance Away, Both Ends Burning, Love Is The Drug, Out Of The Blue, All I Want Is You, Mother Of Pearl, Street Life, Do The Strand, Pyjamarama, Virginia Plain, Re-Make/Re-Model
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445593422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Avalon, More Than This, Jealous Guy, Over You, Same Old Scene, Oh Yeah, Angel Eyes, Dance Away, Both Ends Burning, Love Is The Drug, Out Of The Blue, All I Want Is You, Mother Of Pearl, Street Life, Do The Strand, Pyjamarama, Virginia Plain, Re-Make/Re-Model
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Avalon, More Than This, Jealous Guy, Over You, Same Old Scene, Oh Yeah, Angel Eyes, Dance Away, Both Ends Burning, Love Is The Drug, Out Of The Blue, All I Want Is You, Mother Of Pearl, Street Life, Do The Strand, Pyjamarama, Virginia Plain, Re-Make/Re-Model
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Roxy Music - The Best Of (Half Speed) (0602445593422) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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