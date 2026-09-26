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Queens Of The Stone Age - Like Clockwork (0744861104018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queens Of The Stone Age - Like Clockwork (0744861104018) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Like Clockwork (0744861104018) - фото 1
Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Like Clockwork (0744861104018) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Like Clockwork (0744861104018) - фото 1
  • Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Like Clockwork (0744861104018) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624700
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - Like Clockwork (0744861104018) виниловая пластинка

... Like Clockwork - шестая студийная работа Queens Of the Stone Age, изданная в 2013 году в формате двойного винила. Альбом был спродюсирован самими музыкантами. Впервые в записи пластинки приняли участие басист Michael Shuman и клавишник Dean Fertita (до этого они участвовали только в записи бонус-треков для предыдущего альбома, Era Vulgaris). Данное ограниченное делюкс-издание пластинки дополнено 20-ти страничной книгой. Queens Of the Stone Age - рок-группа из США (Калифорния), образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одной из наиболее ярких представителей стоунер рока.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
... Like Clockwork - шестая студийная работа Queens Of the Stone Age, изданная в 2013 году в формате двойного винила. Альбом был спродюсирован самими музыкантами. Впервые в записи пластинки приняли участие басист Michael Shuman и клавишник Dean Fertita (до этого они участвовали только в записи бонус-треков для предыдущего альбома, Era Vulgaris). Данное ограниченное делюкс-издание пластинки дополнено 20-ти страничной книгой. Queens Of the Stone Age - рок-группа из США (Калифорния), образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одной из наиболее ярких представителей стоунер рока.
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