Queens Of The Stone Age - Like Clockwork (0744861104018) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queens Of The Stone Age - Like Clockwork (0744861104018) виниловая пластинка
... Like Clockwork - шестая студийная работа Queens Of the Stone Age, изданная в 2013 году в формате двойного винила. Альбом был спродюсирован самими музыкантами. Впервые в записи пластинки приняли участие басист Michael Shuman и клавишник Dean Fertita (до этого они участвовали только в записи бонус-треков для предыдущего альбома, Era Vulgaris). Данное ограниченное делюкс-издание пластинки дополнено 20-ти страничной книгой. Queens Of the Stone Age - рок-группа из США (Калифорния), образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одной из наиболее ярких представителей стоунер рока.
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