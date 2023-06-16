Описание товара Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка

Это то, чего ждали миллионы поклонников. Queens Of The Stone Age наконец-то выпускают свой новый альбом под названием In Times New Roman... в июне 2023 года. Восьмой лонгплей группы, в которой автор песен, гитарист и вокалист Джош Хомме (Josh Homme), - сырой, временами жестокий и наносящий точный удар по почкам. Альбом, полный шрамов и царапин, вся красота которого может быть обнаружена только под шероховатой поверхностью. Очень язвительная лирика поражает. Очевидно, что последние несколько лет, полные неуверенности в себе и эмоциональных неудач, наложили свой отпечаток и на Джоша Хомме. Более того, после завершения туров, посвященных предыдущему альбому Villains, группа почувствовала себя немного потерянной. Они больше не могли найти новую музыку, которая бы их вдохновляла. Поэтому, написав In Times New Roman..., квинтет создал квинтет создал именно то звучание, которое они хотели услышать. Как это часто бывало в прошлом. Десять новых треков были записаны в собственной студии Джоша Хомма Pink Duck Studio, некоторые дополнительные записи проходили в легендарной студии Рика Рубина Shangri-La Studio. Queens Of The Stone Age спродюсировали альбом самостоятельно и привлекли к работе над миксом Марка Ранкина. Первый предрелизный сингл Emotion Sickness представляет собой идеальный образец. Это гипнотический трек с неотразимым грувом QOTSA и очень эмоциональной лирикой. Давний соавтор Лиам Линч отвечает за сопровождающее лирическое видео, которое является такой же частью Queens Of The Stone Age, как и дизайнер Boneface, создавший иллюстрации.