Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка
Задуманный как прославление ее музыки и совместных работ, альбом содержит новые композиции наряду со свежими версиями любимых личных песен Флоры и позитивными текстами из ее разнообразной карьеры. Заглавный трек ‘If You Will’ воспроизводит песню из ее вдохновенного сотрудничества с Джорджем Дьюком: “Ты найдешь... хорошая любовь, настоящая радость, столько душевного спокойствия, если вы хотите ...”, жизнерадостный ‘This Is Me’ обновляет мелодию группы Airto jam ‘I Dont Wanna Be Myself Again’, ‘500 Miles High’ знаменует расцвет возвращения покойного Чика Кориа в группу Forever, а ‘Zahuroo’ интерпретирует песню Клаудии Виллела о “животном существе, меняющем форму, посланнике, который действует как мост между нашими мыслями и вселенной”. Семейный альбом, записанный преимущественно в Куритибе и Сан-Паулу, ‘If You Will’ объединяет многих музыкантов из ближайшего круга Флоры, включая Айрто Морейру, гитариста Хосе Нето, ее дочь Диану Пурим (вокал) и перкуссиониста Селсо Альберти.
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