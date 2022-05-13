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Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка

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Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка - фото 1
Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка - фото 1
  • Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка

Задуманный как прославление ее музыки и совместных работ, альбом содержит новые композиции наряду со свежими версиями любимых личных песен Флоры и позитивными текстами из ее разнообразной карьеры. Заглавный трек ‘If You Will’ воспроизводит песню из ее вдохновенного сотрудничества с Джорджем Дьюком: “Ты найдешь... хорошая любовь, настоящая радость, столько душевного спокойствия, если вы хотите ...”, жизнерадостный ‘This Is Me’ обновляет мелодию группы Airto jam ‘I Dont Wanna Be Myself Again’, ‘500 Miles High’ знаменует расцвет возвращения покойного Чика Кориа в группу Forever, а ‘Zahuroo’ интерпретирует песню Клаудии Виллела о “животном существе, меняющем форму, посланнике, который действует как мост между нашими мыслями и вселенной”. Семейный альбом, записанный преимущественно в Куритибе и Сан-Паулу, ‘If You Will’ объединяет многих музыкантов из ближайшего круга Флоры, включая Айрто Морейру, гитариста Хосе Нето, ее дочь Диану Пурим (вокал) и перкуссиониста Селсо Альберти.

Отзывы о товаре Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Задуманный как прославление ее музыки и совместных работ, альбом содержит новые композиции наряду со свежими версиями любимых личных песен Флоры и позитивными текстами из ее разнообразной карьеры. Заглавный трек ‘If You Will’ воспроизводит песню из ее вдохновенного сотрудничества с Джорджем Дьюком: “Ты найдешь... хорошая любовь, настоящая радость, столько душевного спокойствия, если вы хотите ...”, жизнерадостный ‘This Is Me’ обновляет мелодию группы Airto jam ‘I Dont Wanna Be Myself Again’, ‘500 Miles High’ знаменует расцвет возвращения покойного Чика Кориа в группу Forever, а ‘Zahuroo’ интерпретирует песню Клаудии Виллела о “животном существе, меняющем форму, посланнике, который действует как мост между нашими мыслями и вселенной”. Семейный альбом, записанный преимущественно в Куритибе и Сан-Паулу, ‘If You Will’ объединяет многих музыкантов из ближайшего круга Флоры, включая Айрто Морейру, гитариста Хосе Нето, ее дочь Диану Пурим (вокал) и перкуссиониста Селсо Альберти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flora Purim - If You Will (coloured) (4062548038323) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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