OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка
Сенца Сапере Нице ди Лей (1969, Луиджи Коменчини) - одна из первых партитур, написанных Эннио Морриконе для фильма Giallo, в преддверии великого сезона культового итальянского жанра триллера, созданного Дарио Ардженто. Саундтрек идеально отражает философию, лежащую в основе серии Morricone Segreto, не только из-за его необычайно мрачных и психоделических флюидов, но и из-за редкости партитуры, которая, как ни странно, осталась неизданной на виниле (за исключением двух треков, включенных в антологию CAM 1980, которую сейчас практически невозможно найти). Совместно с Senza Sapere Niente di Lei Морриконе сочинил одну из своих самых мечтательных и неземных партитур со сладкой и деликатной темой, раскрывающейся в колыбельной в ритме вальса и интерпретируемой в нескольких тональностях: от лаунж-джаза до экспериментальной музыки. Конечный результат - чувственное и обходительное звучание, которое хорошо сочетается с типичным болезненным стилем Giallo cinema и сюжетом фильма: Зимой в Милане молодой адвокат (Филипп Леруа) встречает девушку с загадочным прошлым (Паола Питагора), влюбляется в нее и неизбежно ведет к непоправимым последствиям. Издан на желтом виниле ко Дню магазина грампластинок в 2023 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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