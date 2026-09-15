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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка

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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0050087520700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Creep - Radiohead, Crazy On You - Heart, Since You Been Gone - Rainbow, In the Meantime - Spacehog, Reasons - Earth, Wind & Fire, You Realize?? - The Flaming Lips, We Care a Lot - Faith No More, Koinu No Carnival (From 'Minute Waltz') - EHAMIC, I'm Always Chasing Rainbows - Alice Cooper, San Francisco - The Mowgli's, Poor Girl - X, This Is the Day - The The, No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys, Dog Days Are Over - Florence + The Machine, Badlands - Bruce Springsteen, I Will Dare - The Replacem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к фильму "Стражи Галактики. Часть 3"

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0050087520700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 3
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Creep - Radiohead, Crazy On You - Heart, Since You Been Gone - Rainbow, In the Meantime - Spacehog, Reasons - Earth, Wind & Fire, You Realize?? - The Flaming Lips, We Care a Lot - Faith No More, Koinu No Carnival (From 'Minute Waltz') - EHAMIC, I'm Always Chasing Rainbows - Alice Cooper, San Francisco - The Mowgli's, Poor Girl - X, This Is the Day - The The, No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys, Dog Days Are Over - Florence + The Machine, Badlands - Bruce Springsteen, I Will Dare - The Replacem
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек к фильму "Стражи Галактики. Часть 3"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (0050087520700) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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