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Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка

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Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 1
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 2
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Noel Gallagher's High Flying Birds
Альбом (сингл)
Who Built The Moon?
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 1
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 2
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5052945027012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Noel Gallagher's High Flying Birds
Альбом (сингл)
Who Built The Moon?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fort Knox, Holy Mountain, Keep On Reaching, It's A Beautiful World, She Taught Me How To Fly, Be Careful What You Wish For, Black & White Sunshine, Interlude (Wednesday Part 1), If Love Is The Law, The Man Who Built The Moon, End Credits (Wednesday Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка

"Who Built The Moon?" - третий студийный альбомi британской рок-группы Noel Gallagher's High Flying Birds, созданной Ноэлом Галлахером в 2010 году после его ухода из Oasis. Альбом продюсировал Дэвид Холмс (David Holmes). Издание на 180-граммовом виниле включает код для скачивания альбома и бонус-трек. Noel Gallagher's High Flying Birds - рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим участником группы Oasis Ноэлем Галлахером. Название коллектива восходит к альбому Peter Green's Fleetwood Mac, а также названию композиции "High Flying Bird" группы Jefferson Airplane.

Отзывы о товаре Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5052945027012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Noel Gallagher's High Flying Birds
Альбом (сингл)
Who Built The Moon?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fort Knox, Holy Mountain, Keep On Reaching, It's A Beautiful World, She Taught Me How To Fly, Be Careful What You Wish For, Black & White Sunshine, Interlude (Wednesday Part 1), If Love Is The Law, The Man Who Built The Moon, End Credits (Wednesday Part 2)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Who Built The Moon?" - третий студийный альбомi британской рок-группы Noel Gallagher's High Flying Birds, созданной Ноэлом Галлахером в 2010 году после его ухода из Oasis. Альбом продюсировал Дэвид Холмс (David Holmes). Издание на 180-граммовом виниле включает код для скачивания альбома и бонус-трек. Noel Gallagher's High Flying Birds - рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим участником группы Oasis Ноэлем Галлахером. Название коллектива восходит к альбому Peter Green's Fleetwood Mac, а также названию композиции "High Flying Bird" группы Jefferson Airplane.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Noel Gallagher's High Flying Birds - Who Built The Moon? (5052945027012) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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