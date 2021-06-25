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Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка

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Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 1
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 2
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 3
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 4
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 5
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
More Energy Fields, Current
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 2
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 3
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 4
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 5
  • Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
More Energy Fields, Current
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка

More Energy Fields, Current - это определенно новая вершина в записанном континууме плодовитого продюсера/перкуссиониста Карлоса Ньо. Благодаря вкладу более дюжины захватывающих голосов из творческой музыкальной плеяды Лос-Анджелеса (из которых Ni?Os был центральной силой на протяжении более 2 десятилетий), включая Сэма Генделя, Нейта Мерсеро, Джамаэля Дина и Джамайру Уильямс, альбом собирает 10 нетронутых жемчужин совместного общения, возглавляемых южно-калифорнийский мудрец, элегантно представленный в своем уникальном стиле “Духовного, импровизационного, космического коллажа”. Список композиций 01. Пожалуйста, разбуди Малютку быстрее, пожалуйста... 02. Мировая сцена, бульвар Дегнан, 4321, Лос-Анджелес, Калифорния 90008 03. Ночное плавание 04. Теперь фон - это передний план. 05. Благодарность Земле 06. Салон ветров 07. Рябь, Отражение, Петля 08. Единение 09. Ласос 79 ‘до бесконечности 10. Пожалуйста, проснись. Альбом изобилует “эмбиентными” пассажами, которые функционируют как открытые порталы между моментами созвучия и ясности, и эпическими пост-хип-хоп опусами, такими как тяжелая / пьянящая “Thanking the Earth”. Но даже при случайном отсутствии барабанов в программе присутствует мощный импульс, заложенный в частоте сознания. Это свидетельство основ Нико как диджея. Его исключительная способность создавать кинетический, кинематографичный звуковой опыт из десятков независимых, часто ритмически неоднозначных импровизационных воспоминаний более свободно проявляется в большем количестве энергетических полей, актуальных, чем все, что мы слышали от него на сегодняшний день. Это отчетливо перекликается с тем, как наставник Найо Ясос, известный миру как оригинальный основатель музыки Нью–эйдж, описал свою работу: Интерактивное воображение в реальном времени, текстурирование потока. В More Energy Fields, Current, Нио погружает нас в водные глубины своего мира, увлекая нас, как подводную лодку, через экзотические глубины нетронутого звука. И когда мы подходим к заключительной части книги “Пожалуйста, проснись” (расширенная версия вступительной темы с участием саксофониста Шабаки Хатчингса), это похоже на возвращение в целости и сохранности на берег. В дополнение к классическому черному винилу и компакт-диску, выпущенная ограниченным тиражом цветная виниловая версия More Energy Fields, Current доступна только независимым розничным продавцам, только для первого тиражирования. Черный винил и цветной винил Water Spirits выпускаются в роскошной куртке с откидным воротом с нарисованными карманами, глянцевой вставкой-картой, полоской obi и внутренним рукавом с куполообразным рисунком.

Отзывы о товаре Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
More Energy Fields, Current
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
More Energy Fields, Current - это определенно новая вершина в записанном континууме плодовитого продюсера/перкуссиониста Карлоса Ньо. Благодаря вкладу более дюжины захватывающих голосов из творческой музыкальной плеяды Лос-Анджелеса (из которых Ni?Os был центральной силой на протяжении более 2 десятилетий), включая Сэма Генделя, Нейта Мерсеро, Джамаэля Дина и Джамайру Уильямс, альбом собирает 10 нетронутых жемчужин совместного общения, возглавляемых южно-калифорнийский мудрец, элегантно представленный в своем уникальном стиле “Духовного, импровизационного, космического коллажа”. Список композиций 01. Пожалуйста, разбуди Малютку быстрее, пожалуйста... 02. Мировая сцена, бульвар Дегнан, 4321, Лос-Анджелес, Калифорния 90008 03. Ночное плавание 04. Теперь фон - это передний план. 05. Благодарность Земле 06. Салон ветров 07. Рябь, Отражение, Петля 08. Единение 09. Ласос 79 ‘до бесконечности 10. Пожалуйста, проснись. Альбом изобилует “эмбиентными” пассажами, которые функционируют как открытые порталы между моментами созвучия и ясности, и эпическими пост-хип-хоп опусами, такими как тяжелая / пьянящая “Thanking the Earth”. Но даже при случайном отсутствии барабанов в программе присутствует мощный импульс, заложенный в частоте сознания. Это свидетельство основ Нико как диджея. Его исключительная способность создавать кинетический, кинематографичный звуковой опыт из десятков независимых, часто ритмически неоднозначных импровизационных воспоминаний более свободно проявляется в большем количестве энергетических полей, актуальных, чем все, что мы слышали от него на сегодняшний день. Это отчетливо перекликается с тем, как наставник Найо Ясос, известный миру как оригинальный основатель музыки Нью–эйдж, описал свою работу: Интерактивное воображение в реальном времени, текстурирование потока. В More Energy Fields, Current, Нио погружает нас в водные глубины своего мира, увлекая нас, как подводную лодку, через экзотические глубины нетронутого звука. И когда мы подходим к заключительной части книги “Пожалуйста, проснись” (расширенная версия вступительной темы с участием саксофониста Шабаки Хатчингса), это похоже на возвращение в целости и сохранности на берег. В дополнение к классическому черному винилу и компакт-диску, выпущенная ограниченным тиражом цветная виниловая версия More Energy Fields, Current доступна только независимым розничным продавцам, только для первого тиражирования. Черный винил и цветной винил Water Spirits выпускаются в роскошной куртке с откидным воротом с нарисованными карманами, глянцевой вставкой-картой, полоской obi и внутренним рукавом с куполообразным рисунком.
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Отзывы


Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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