Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка
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Описание товара Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка
В 1933 году Симфония № 1 Флоренс Прайс стала первым симфоническим произведением чернокожей женщины, исполненным крупным американским оркестром. Пропитанное американской народной музыкой, спиритуалами и церковными гимнами, это знаменитое произведение отражает переживания чернокожей женщины, выросшей на юге после Гражданской войны. По заказу Федерального музыкального проекта в разгар Великой депрессии Флоренс Прайс сочинила свою Третью симфонию в разгар чикагского ренессанса, который создал мощную обстановку для таких писателей и художников, как Лэнгстон Хьюз, Ричард Райт и Маргарет Бондс. Захватывающая Третья симфония Прайс отражает ее эволюцию как композитора, она больше рискует, использует современные техники и расширяет эмоциональные элементы по сравнению с ее более традиционной первой симфонией. Однако после ее смерти ее работы канули в лету и лишь недавно были вновь открыты. Изучая ее заново открытые композиции на концертах и в студии, Янник Незе-Сеген и Филадельфийский оркестр надеются помочь вернуть Прайс принадлежащее ей по праву место одного из самых важных американских композиторов 20-го века. Две симфонии, исполненные Филадельфийским оркестром под управлением Янника Незе-Сегена, были записаны в начале 2021 года в Verizon Hall Центра исполнительских искусств Киммела в Филадельфии.
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