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Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка

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Aquiles Navarro &amp; Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - фото 1
Aquiles Navarro &amp; Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aquiles Navarro &amp; Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - фото 1
  • Aquiles Navarro &amp; Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка

Дебютный альбом Аквилеса Наварро и Чезера Холмса Наследие невидимки II 2020 года демонстрирует фантасмагорически образную смесь фри-джаза, афро-карибских традиций и электронной продукции бруклинского авангардного дуэта. Альбом дополняют два пространных трека с электронным звучанием, открывающий Initial Meditation и закрывающий Remix by Madam Data, оба из которых содержат раскачивающиеся барабанные ритмы, которые звучат как жуткие шумы, запечатленные в открытом космосе. Как и во всем Heritage of the Invisible II, треки говорят о способности Наварро и Холмса использовать богатую общую культурную историю и далеко идущие эксперименты, похожие на коллажи.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Аквилеса Наварро и Чезера Холмса Наследие невидимки II 2020 года демонстрирует фантасмагорически образную смесь фри-джаза, афро-карибских традиций и электронной продукции бруклинского авангардного дуэта. Альбом дополняют два пространных трека с электронным звучанием, открывающий Initial Meditation и закрывающий Remix by Madam Data, оба из которых содержат раскачивающиеся барабанные ритмы, которые звучат как жуткие шумы, запечатленные в открытом космосе. Как и во всем Heritage of the Invisible II, треки говорят о способности Наварро и Холмса использовать богатую общую культурную историю и далеко идущие эксперименты, похожие на коллажи.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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