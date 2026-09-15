My Dying Bride - The Light At The End Of The World (0801056851611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 624567
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Загружаем...
6 390 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Dying Bride - The Light At The End Of The World (0801056851611) виниловая пластинка
В 1990 году возникла британская дэт-метал-группа Abiosis. Она распалась после выпуска мини-альбома Noxious Emanation в том же году. Два музыканта из Abiosis, гитарист Эндрю Крэйган и барабанщик Ричард Миа, присоединились к Аарону Стейнторпу (вокал) и Кэлвину Робертшоу (гитара) и основали My Dying Bride в июне 1990 года в городе Брадфорд. После 6 месяцев предварительных репетиций коллектив выпустил дебютную демозапись Towards the Sinister[7]. В целом, критики прохладно отнеслись к ней, однако похвалили композицию «Vast Choirs» за атмосферность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
В 1990 году возникла британская дэт-метал-группа Abiosis. Она распалась после выпуска мини-альбома Noxious Emanation в том же году. Два музыканта из Abiosis, гитарист Эндрю Крэйган и барабанщик Ричард Миа, присоединились к Аарону Стейнторпу (вокал) и Кэлвину Робертшоу (гитара) и основали My Dying Bride в июне 1990 года в городе Брадфорд. После 6 месяцев предварительных репетиций коллектив выпустил дебютную демозапись Towards the Sinister[7]. В целом, критики прохладно отнеслись к ней, однако похвалили композицию «Vast Choirs» за атмосферность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
My Dying Bride - The Light At The End Of The World (0801056851611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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