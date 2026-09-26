My Dying Bride - Songs Of Darkness Words Of Light (0801056851819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624565
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Dying Bride - Songs Of Darkness Words Of Light (0801056851819) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом британской дэт/дум-метал-группы My Dying Bride, вышедший в 2004 году. Для записи клавишных партий была приглашена Сара Стэнтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитBlackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая...
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитRobbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитRammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитAutopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMetallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитPorcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитSteven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) в...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Восьмой студийный альбом британской дэт/дум-метал-группы My Dying Bride, вышедший в 2004 году. Для записи клавишных партий была приглашена Сара Стэнтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
My Dying Bride - Songs Of Darkness Words Of Light (0801056851819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Dying Bride - Songs Of Darkness Words Of Light (0801056851819) виниловая пластинка