My Dying Bride - A Map Of All Our Failures (0801056881816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.08.2019
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
A Map Of All Our Failures
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624564
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056881816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.08.2019
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
A Map Of All Our Failures
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Dying Bride - A Map Of All Our Failures (0801056881816) виниловая пластинка
Переиздание альбома My Dying Bride A Map Of All Our Failures 2012 года на виниле - выпускается на виниле весом 180 г - Этот альбом стал вторым в истории группы, который попал в чарты
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056881816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.08.2019
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
A Map Of All Our Failures
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Переиздание альбома My Dying Bride A Map Of All Our Failures 2012 года на виниле - выпускается на виниле весом 180 г - Этот альбом стал вторым в истории группы, который попал в чарты
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
My Dying Bride - A Map Of All Our Failures (0801056881816) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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