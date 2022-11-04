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Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка

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Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 1
Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 2
Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Mount Kimbie
Альбом (сингл)
MK 3.5: City Planning/ Die Cuts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 1
  • Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 2
  • Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624555
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061031916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Mount Kimbie
Альбом (сингл)
MK 3.5: City Planning/ Die Cuts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка

Английский дуэт электронной музыки, состоящий из Доминика Мейкера и Кая Кампоса. Образованный в 2008 году, дуэт расширил музыкальный шаблон британской дабстеп-сцены, выпустив ранние EPS Maybes и Sketch on Glass, получившие высокую оценку критиков в следующем году. Их дебютный альбом Crooks &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Lovers в 2010 году получил дальнейшее признание и был назван DJ Mag одним из определяющих альбомов десятилетия.

Отзывы о товаре Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061031916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Mount Kimbie
Альбом (сингл)
MK 3.5: City Planning/ Die Cuts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Английский дуэт электронной музыки, состоящий из Доминика Мейкера и Кая Кампоса. Образованный в 2008 году, дуэт расширил музыкальный шаблон британской дабстеп-сцены, выпустив ранние EPS Maybes и Sketch on Glass, получившие высокую оценку критиков в следующем году. Их дебютный альбом Crooks &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Lovers в 2010 году получил дальнейшее признание и был назван DJ Mag одним из определяющих альбомов десятилетия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mount Kimbie - MK 3.5: City Planning/ Die Cuts (0801061031916) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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