Yngwie Malmsteen - Parabellum (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (0810020504835) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Parabellum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 624507
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Parabellum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wolves At The Door, Presto Vivace In C# Minor, Relentless Fury, (Si Vis Pacem) Parabellum, Eternal Bliss, Toccata, God Particle, Magic Bullet, (Fight) The Good Fight, Sea Of Tranquility
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yngwie Malmsteen - Parabellum (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (0810020504835) виниловая пластинка
"Parabellum" - альбом Ингви Мальмстина, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на двойном красном прозрачном 180-гр виниле. Ингви Мальмстин - шведский гитарист-виртуоз, автор песен, мультиинструменталист и композитор. Наиболее всего музыкант известен своими произведениями в стиле неоклассический метал. Ингви Мальмстин внесён в список "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Classic Rock.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Parabellum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wolves At The Door, Presto Vivace In C# Minor, Relentless Fury, (Si Vis Pacem) Parabellum, Eternal Bliss, Toccata, God Particle, Magic Bullet, (Fight) The Good Fight, Sea Of Tranquility
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Parabellum" - альбом Ингви Мальмстина, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на двойном красном прозрачном 180-гр виниле. Ингви Мальмстин - шведский гитарист-виртуоз, автор песен, мультиинструменталист и композитор. Наиболее всего музыкант известен своими произведениями в стиле неоклассический метал. Ингви Мальмстин внесён в список "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Classic Rock.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Yngwie Malmsteen - Parabellum (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (0810020504835) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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