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Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка

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Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка - фото 1
Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Blue Lightning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка - фото 1
  • Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Blue Lightning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blue Lightning, Foxey Lady, Demon’s Eye, 1911 Strut, Blue Jean Blues, Purple Haze, While My Guitar Gently Weeps, Sun’s Up Top’s Down, Peace, Please, Paint It Black, Smoke On The Water, Forever Man, Little Miss Lover (Bonus Track), Jumping Jack Flash (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Lightning, Foxey Lady, Demon’s Eye, 1911 Strut, Blue Jean Blues, Purple Haze, While My Guitar Gently Weeps, Sun’s Up Top’s Down, Peace, Please, Paint It Black, Smoke On The Water, Forever Man, Little Miss Lover (Bonus Track), Jumping Jack Flash (Bonus Track)

Отзывы о товаре Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
Blue Lightning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blue Lightning, Foxey Lady, Demon’s Eye, 1911 Strut, Blue Jean Blues, Purple Haze, While My Guitar Gently Weeps, Sun’s Up Top’s Down, Peace, Please, Paint It Black, Smoke On The Water, Forever Man, Little Miss Lover (Bonus Track), Jumping Jack Flash (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Lightning, Foxey Lady, Demon’s Eye, 1911 Strut, Blue Jean Blues, Purple Haze, While My Guitar Gently Weeps, Sun’s Up Top’s Down, Peace, Please, Paint It Black, Smoke On The Water, Forever Man, Little Miss Lover (Bonus Track), Jumping Jack Flash (Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yngwie Malmsteen - Blue Lightning (2Lp)(Lim Ed.,Transp./Blue Vinyl) (0810020504828) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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