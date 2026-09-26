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Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка

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Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка - фото 1
Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Machine Gun Kelly
Альбом (сингл)
Tickets To My Downfall
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка - фото 1
  • Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507369149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Machine Gun Kelly
Альбом (сингл)
Tickets To My Downfall
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Title Track, Kiss Kiss, Drunk Face, Bloody Valentine, Forget Me Too, All I Know, Lonely, WWIII, Kevin And Barracuda Interlude, Concert For Aliens, My Ex's Best Friend, Jawbreaker, Nothing Inside, Banyan Tree Interlude, Play This When I'm Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Title Track, Kiss Kiss, Drunk Face, Bloody Valentine, Forget Me Too, All I Know, Lonely, WWIII, Kevin And Barracuda Interlude, Concert For Aliens, My Ex's Best Friend, Jawbreaker, Nothing Inside, Banyan Tree Interlude, Play This When I'm Gone

Отзывы о товаре Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507369149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Machine Gun Kelly
Альбом (сингл)
Tickets To My Downfall
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Title Track, Kiss Kiss, Drunk Face, Bloody Valentine, Forget Me Too, All I Know, Lonely, WWIII, Kevin And Barracuda Interlude, Concert For Aliens, My Ex's Best Friend, Jawbreaker, Nothing Inside, Banyan Tree Interlude, Play This When I'm Gone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Title Track, Kiss Kiss, Drunk Face, Bloody Valentine, Forget Me Too, All I Know, Lonely, WWIII, Kevin And Barracuda Interlude, Concert For Aliens, My Ex's Best Friend, Jawbreaker, Nothing Inside, Banyan Tree Interlude, Play This When I'm Gone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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