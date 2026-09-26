GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (0196587699512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624490
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587699512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're Stronger Than You Think, Glimmerings, Saturnine, Glow, Friday Film Special, Soon Comes Night, An Unbroken Thread of Awareness, We May Not Stay, Everything Is Going to Be OK, Last Breath, You're Stronger Than You Think (Revisit), Parasite, Sanctuary
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (0196587699512) виниловая пластинка
GoGo Penguin возвращаются со своим новым альбомом «Все будет хорошо». Новый барабанщик, новый лейбл и слегка обновленный и развитый звук - манчестерское трио отправляется в свое акустическое путешествие. Первое предвкушение грядущей эры – новый сингл Glimmerings.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587699512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're Stronger Than You Think, Glimmerings, Saturnine, Glow, Friday Film Special, Soon Comes Night, An Unbroken Thread of Awareness, We May Not Stay, Everything Is Going to Be OK, Last Breath, You're Stronger Than You Think (Revisit), Parasite, Sanctuary
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
GoGo Penguin возвращаются со своим новым альбомом «Все будет хорошо». Новый барабанщик, новый лейбл и слегка обновленный и развитый звук - манчестерское трио отправляется в свое акустическое путешествие. Первое предвкушение грядущей эры – новый сингл Glimmerings.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (0196587699512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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