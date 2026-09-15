Top.Mail.Ru
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 5
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 6
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 7
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stan Getz, Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 5
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 6
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 7
  • Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448644183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stan Getz, Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Samba Dees Days, O Pato, Samba Triste, Samba De Uma Nota So, E Luxo So, Baia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, Contemporary Music (5)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Desafinado, Samba Dees Days, O Pato, Samba Triste, Samba De Uma Nota So, E Luxo So, Baia

Отзывы о товаре Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448644183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stan Getz, Charlie Byrd
Альбом (сингл)
Jazz Samba
Жанр
Jazz
Трек-лист
Desafinado, Samba Dees Days, O Pato, Samba Triste, Samba De Uma Nota So, E Luxo So, Baia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, Contemporary Music (5)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Desafinado, Samba Dees Days, O Pato, Samba Triste, Samba De Uma Nota So, E Luxo So, Baia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz; Charlie Byrd - Jazz Samba (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644183) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...