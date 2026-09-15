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Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка

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Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 1
Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 2
Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Fripp & Brian Eno
Альбом (сингл)
The Equatorial Stars
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Fripp &amp; Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367911810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Fripp & Brian Eno
Альбом (сингл)
The Equatorial Stars
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:

Отзывы о товаре Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367911810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Fripp & Brian Eno
Альбом (сингл)
The Equatorial Stars
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Fripp & Brian Eno - The Equatorial Stars (0633367911810) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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