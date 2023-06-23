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Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Electric Light Orchestra Part Two
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428099043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Electric Light Orchestra Part Two
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка

Британская рок-группа, основанная в 1989 году Бивом Бивэном, бывшим сооснователем и барабанщиком группы Electric Light Orchestra.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428099043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Electric Light Orchestra Part Two
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Британская рок-группа, основанная в 1989 году Бивом Бивэном, бывшим сооснователем и барабанщиком группы Electric Light Orchestra.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra Part Two - Electric Light Orchestra Part Two (coloured) (0630428099043) виниловая пластинка - стоимость товара 2850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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