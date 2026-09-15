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Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624431
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка

Zeichnungen Des Patienten O.T. (Drawings Of Patient O.T.) - второй студийный альбом берлинской музыкальной группы Einst?rzende Neubauten. Some Bizzare Records выпустила альбом в 1983 году, а в Германии его распространяла Rough Trade Deutschland. В США PVC/Jem Records выпустила диск в 1984 году под названием Drawings of O. T.. Название пластинки - это отсылка к художнику Освальду Цхиртнеру, шизофренику, помещенному в психиатрическую лечебницу, который привлек внимание общественности к своему творчеству.

Отзывы о товаре Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Zeichnungen Des Patienten O.T. (Drawings Of Patient O.T.) - второй студийный альбом берлинской музыкальной группы Einst?rzende Neubauten. Some Bizzare Records выпустила альбом в 1983 году, а в Германии его распространяла Rough Trade Deutschland. В США PVC/Jem Records выпустила диск в 1984 году под названием Drawings of O. T.. Название пластинки - это отсылка к художнику Освальду Цхиртнеру, шизофренику, помещенному в психиатрическую лечебницу, который привлек внимание общественности к своему творчеству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Einsturzende Neubauten, Drawings Of Patient O.T. (4015698199017) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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