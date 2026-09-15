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Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 6
Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759168584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Paradisio, Chilean Pipe Song, Ta'alina Chant, Orange and Blue, This Way Before, Summer Country Song, If We Meet Again, Part One, If We Meet Again, Part Two, Cyprus, Theme of the Mother Ship, Precious Little You, Casmir, On My Own
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка

"Orange and Blue" - альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1994 году.

Отзывы о товаре Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759168584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Paradisio, Chilean Pipe Song, Ta'alina Chant, Orange and Blue, This Way Before, Summer Country Song, If We Meet Again, Part One, If We Meet Again, Part Two, Cyprus, Theme of the Mother Ship, Precious Little You, Casmir, On My Own
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Orange and Blue" - альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1994 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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