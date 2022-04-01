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Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка

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Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка - фото 1
Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка - фото 1
  • Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка

Английский джазовый музыкант, саксофонист, поэт устной речи, композитор и активист.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Английский джазовый музыкант, саксофонист, поэт устной речи, композитор и активист.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alabaster DePlume - Gold – Go Forward In The Courage Of Your Love (coloured) (0789993991624) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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