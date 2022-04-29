Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка
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Описание товара Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка
Faces, Forms &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Illusions - дебютный студийный альбом канадской эмбиент/электронной музыкальной группы Delerium, который был выпущен 6 января 1989 года на лейбле Dossier. Все песни написаны Биллом Либом, за исключением Monuments of Deceit и Mecca, которые были написаны совместно Биллом Либом и Майклом Балчем. В Hidden Mask использованы сэмплы из песни Im Ninalu Офры Хазы. Издание на белом виниле. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах записываются приглашенные вокалистки.
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