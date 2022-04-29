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Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка

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Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 1
Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 2
Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Faces Forms & Illusions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 1
  • Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 2
  • Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624389
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388126519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Faces Forms & Illusions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка

Faces, Forms &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Illusions - дебютный студийный альбом канадской эмбиент/электронной музыкальной группы Delerium, который был выпущен 6 января 1989 года на лейбле Dossier. Все песни написаны Биллом Либом, за исключением Monuments of Deceit и Mecca, которые были написаны совместно Биллом Либом и Майклом Балчем. В Hidden Mask использованы сэмплы из песни Im Ninalu Офры Хазы. Издание на белом виниле. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах записываются приглашенные вокалистки.

Отзывы о товаре Delerium - Faces Forms And Illusions (White) (0782388126519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388126519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Faces Forms & Illusions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Faces, Forms &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Illusions - дебютный студийный альбом канадской эмбиент/электронной музыкальной группы Delerium, который был выпущен 6 января 1989 года на лейбле Dossier. Все песни написаны Биллом Либом, за исключением Monuments of Deceit и Mecca, которые были написаны совместно Биллом Либом и Майклом Балчем. В Hidden Mask использованы сэмплы из песни Im Ninalu Офры Хазы. Издание на белом виниле. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах записываются приглашенные вокалистки.
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