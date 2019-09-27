Terence Trent D'Arby - Introducing The Hardline According To... (0190759868317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
Terence Trent DArby
Альбом (сингл)
Introducing the Hardline According To ....
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624377
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
Terence Trent DArby
Альбом (сингл)
Introducing the Hardline According To ....
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Terence Trent D'Arby - Introducing The Hardline According To... (0190759868317) виниловая пластинка
Introducing The Hardline According To Terence Trent DArby - переиздание дебютного студийного альбома американского певца Теренса Трента Д’Арби, первоначальнл выпущенного в 1987 году. Альбом стал хитом в Великобритании, проведя девять недель на вершине английского чарта и став пятикратно платиновым. В США достиг четвёртого места в чарте Billboard 200. По всему миру было продано миллион копий в первые три дня.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
Terence Trent DArby
Альбом (сингл)
Introducing the Hardline According To ....
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Introducing The Hardline According To Terence Trent DArby - переиздание дебютного студийного альбома американского певца Теренса Трента Д’Арби, первоначальнл выпущенного в 1987 году. Альбом стал хитом в Великобритании, проведя девять недель на вершине английского чарта и став пятикратно платиновым. В США достиг четвёртого места в чарте Billboard 200. По всему миру было продано миллион копий в первые три дня.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Terence Trent D'Arby - Introducing The Hardline According To... (0190759868317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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