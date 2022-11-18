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Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка

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Cosimo &amp; The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка - фото 1
Cosimo &amp; The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2022
Исполнитель
Cosimo And The Coals
Альбом (сингл)
Mississipi Journal
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cosimo &amp; The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка - фото 1
  • Cosimo &amp; The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Overdrive
Barcode
[0783586062456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2022
Исполнитель
Cosimo And The Coals
Альбом (сингл)
Mississipi Journal
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка

Cosimo and The Hot Coals представляют собой самое ревущее звучание 1920-х, машина времени перенесет слушателя в печально известные джазовые клубы Нового Орлеана, где творилась история. Эта пластинка представляет собой историю ранних американских железных дорог. Путешествие итальянского эмигранта, открывающего для себя американскую мечту и с нетерпением ожидающего встречи с любовью всей своей жизни. Выходит на 180-граммовом виниле.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Overdrive
Barcode
[0783586062456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2022
Исполнитель
Cosimo And The Coals
Альбом (сингл)
Mississipi Journal
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Cosimo and The Hot Coals представляют собой самое ревущее звучание 1920-х, машина времени перенесет слушателя в печально известные джазовые клубы Нового Орлеана, где творилась история. Эта пластинка представляет собой историю ранних американских железных дорог. Путешествие итальянского эмигранта, открывающего для себя американскую мечту и с нетерпением ожидающего встречи с любовью всей своей жизни. Выходит на 180-граммовом виниле.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cosimo & The Hot Coals - Mississipi Journal (coloured) (0783586062456) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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