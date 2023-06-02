Donald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Byrd Donald
Альбом (сингл)
Slow Drag
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 624324
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438568420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Byrd Donald
Альбом (сингл)
Slow Drag
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Donald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) виниловая пластинка
Это виниловая пластинка с записью Slow Drag (серии Blue Note Tone Poet) Дональда Берда. Американский джазовый композитор и трубач первоначально выпустил свой альбом в декабре 1968 года на лейбле Blue Note Records. Продюсером альбома выступил Альфред Лайон, альбом был записан в студии Van Gelder в Энглвуд Клифф, Нью-Джерси. Альбом Дональда Берда Slow Drag 1967 года был одной из последних записей трубача в стиле хард-боп, прежде чем его музыка начала эволюционировать в направлении фьюжн. Берд в восторге от этого восхитительного сета с участием альт-саксофониста Сонни Реда, пианиста Сидара Уолтона, басиста Уолтера Букера и барабанщика Билли Хиггинса.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438568420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Byrd Donald
Альбом (сингл)
Slow Drag
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Это виниловая пластинка с записью Slow Drag (серии Blue Note Tone Poet) Дональда Берда. Американский джазовый композитор и трубач первоначально выпустил свой альбом в декабре 1968 года на лейбле Blue Note Records. Продюсером альбома выступил Альфред Лайон, альбом был записан в студии Van Gelder в Энглвуд Клифф, Нью-Джерси. Альбом Дональда Берда Slow Drag 1967 года был одной из последних записей трубача в стиле хард-боп, прежде чем его музыка начала эволюционировать в направлении фьюжн. Берд в восторге от этого восхитительного сета с участием альт-саксофониста Сонни Реда, пианиста Сидара Уолтона, басиста Уолтера Букера и барабанщика Билли Хиггинса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Donald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) виниловая пластинка - купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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