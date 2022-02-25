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Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка

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Tim Bowness &amp; Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка - фото 1
Tim Bowness &amp; Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Memories Of Machines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tim Bowness &amp; Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Bowness &amp; Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644811819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Memories Of Machines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка

Двойной тираж виниловой пластинки. Расширенная и ремикшированная 10-летняя юбилейная версия альбома Тима Боунесса и Джанкарло Эрры 2011 года Теплая зима (сейчас переиздан как Memories Of Machines, оригинальное название проекта). В альбом вошли 10 потрясающих песен, записанных Робертом Фриппом, Питером Хэммиллом, Джулианной Риган, Джимом Матеосом, Колином Эдвином, Хаксфлюксом Неттермальмом, Питером Чилверсом, Алексеем Саксом и участниками концертных групп Nosound и Тима Боунесса. Двойная виниловая версия включает в себя две записи 2020 года - выход альбома и новую версию композиции Nosound Somebody Starts To Fade Away, созданной специально для этого релиза. В этом новом издании, включающем ремикс 2021 года на оригинальные кассеты Джанкарло Эрры, подчеркивается текстурный характер музыки и восстанавливаются оригинальные аранжировки и длина треков (что дает совершенно другие впечатления от прослушивания).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644811819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Memories Of Machines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Двойной тираж виниловой пластинки. Расширенная и ремикшированная 10-летняя юбилейная версия альбома Тима Боунесса и Джанкарло Эрры 2011 года Теплая зима (сейчас переиздан как Memories Of Machines, оригинальное название проекта). В альбом вошли 10 потрясающих песен, записанных Робертом Фриппом, Питером Хэммиллом, Джулианной Риган, Джимом Матеосом, Колином Эдвином, Хаксфлюксом Неттермальмом, Питером Чилверсом, Алексеем Саксом и участниками концертных групп Nosound и Тима Боунесса. Двойная виниловая версия включает в себя две записи 2020 года - выход альбома и новую версию композиции Nosound Somebody Starts To Fade Away, созданной специально для этого релиза. В этом новом издании, включающем ремикс 2021 года на оригинальные кассеты Джанкарло Эрры, подчеркивается текстурный характер музыки и восстанавливаются оригинальные аранжировки и длина треков (что дает совершенно другие впечатления от прослушивания).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Bowness & Giancarlo Erra - Memories Of Machines (0802644811819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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