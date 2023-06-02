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Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Live Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624304
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538871623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Live Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка

Live Evil - это концертный шедевр и свидетельство сырой силы конфигурации Sabbath в составе Дио, Айомми, Батлера и Аппайса. Содержит четырнадцать эпических концертных треков, включая E5150 и Heaven And Hell. Live Evil попал в чарты альбомов UK Top 30 и US Top 40. Издание Super Deluxe 40th Anniversary Edition Live Evil было ремикшировано Уайном Дэвисом и ремастировано к 40-летнему юбилею и включает в себя книгу концертов тура The Mob Rules 1982 года в твердом переплете, 40-страничную книгу с фотографиями, иллюстрациями и примечаниями, а также цветной постер тура The Mob Rules 1982 года.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538871623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Live Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Live Evil - это концертный шедевр и свидетельство сырой силы конфигурации Sabbath в составе Дио, Айомми, Батлера и Аппайса. Содержит четырнадцать эпических концертных треков, включая E5150 и Heaven And Hell. Live Evil попал в чарты альбомов UK Top 30 и US Top 40. Издание Super Deluxe 40th Anniversary Edition Live Evil было ремикшировано Уайном Дэвисом и ремастировано к 40-летнему юбилею и включает в себя книгу концертов тура The Mob Rules 1982 года в твердом переплете, 40-страничную книгу с фотографиями, иллюстрациями и примечаниями, а также цветной постер тура The Mob Rules 1982 года.


Теги товара: Black Sabbath
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Black Sabbath - Live Evil (40th Anniversary) (Deluxe) (Box Set) (4050538871623) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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