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Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.01.2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Girls In Peacetime Want To Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861105619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.01.2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Girls In Peacetime Want To Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом шотландской инди-поп-группы Belle and Sebastian, выпущенный 19 января 2015 года. Это был первый альбом группы, который распространялся лейблом Matador Records по всему миру. Альбом был записан в Атланте, штат Джорджия, в 2014 году, и ознаменовал собой первое сотрудничество группы с продюсером Беном Х. Алленом III. The Party Line был анонсирован в качестве первого сингла с альбома 29 октября 2014 года, когда он впервые вышел в эфир на BBC 6 Music.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861105619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.01.2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Girls In Peacetime Want To Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Девятый студийный альбом шотландской инди-поп-группы Belle and Sebastian, выпущенный 19 января 2015 года. Это был первый альбом группы, который распространялся лейблом Matador Records по всему миру. Альбом был записан в Атланте, штат Джорджия, в 2014 году, и ознаменовал собой первое сотрудничество группы с продюсером Беном Х. Алленом III. The Party Line был анонсирован в качестве первого сингла с альбома 29 октября 2014 года, когда он впервые вышел в эфир на BBC 6 Music.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle & Sebastian - Girls In Peacetime Want To Dance (0744861105619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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