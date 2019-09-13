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Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 2
Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 2
  • Belle &amp; Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861145516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом шотландской группы Belle and Sebastian. Выпущенный 13 сентября 2019 года на лейбле Matador Records, он служит саундтреком к одноименному фильму 2020 года режиссера Саймона Берда.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861145516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Десятый студийный альбом шотландской группы Belle and Sebastian. Выпущенный 13 сентября 2019 года на лейбле Matador Records, он служит саундтреком к одноименному фильму 2020 года режиссера Саймона Берда.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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