Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 624296
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861145516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом шотландской группы Belle and Sebastian. Выпущенный 13 сентября 2019 года на лейбле Matador Records, он служит саундтреком к одноименному фильму 2020 года режиссера Саймона Берда.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861145516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.09.2019
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Days Of The Bagnold Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Десятый студийный альбом шотландской группы Belle and Sebastian. Выпущенный 13 сентября 2019 года на лейбле Matador Records, он служит саундтреком к одноименному фильму 2020 года режиссера Саймона Берда.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Belle & Sebastian - Days Of The Bagnold Summer (OST) (0744861145516) виниловая пластинка