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Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка

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Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 1
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 2
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 3
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 4
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 5
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 6
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 7
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 1
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 2
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 3
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 4
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 5
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 6
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 7
  • Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка

Life Is but a Dream... - восьмой студийный альбом американской хэви-метал группы Avenged Sevenfold, выпущенный 2 июня 2023 года на лейбле Warner Records. Его релиз последовал почти через семь лет после выхода его предшественника, The Stage (2016), что ознаменовало самый большой разрыв между студийными альбомами группы на сегодняшний день. Это также первый альбом с участием их покойного барабанщика Джимми Преподобного Салливана со времен Nightmare (2010). Как и The Stage, Life Is but a Dream... был спродюсирован группой совместно с Джо Баррези. Это знаменует возвращение группы в Warner после юридического спора между группой и Warner Music в середине 2010-х годов.

Отзывы о товаре Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Life Is but a Dream... - восьмой студийный альбом американской хэви-метал группы Avenged Sevenfold, выпущенный 2 июня 2023 года на лейбле Warner Records. Его релиз последовал почти через семь лет после выхода его предшественника, The Stage (2016), что ознаменовало самый большой разрыв между студийными альбомами группы на сегодняшний день. Это также первый альбом с участием их покойного барабанщика Джимми Преподобного Салливана со времен Nightmare (2010). Как и The Stage, Life Is but a Dream... был спродюсирован группой совместно с Джо Баррези. Это знаменует возвращение группы в Warner после юридического спора между группой и Warner Music в середине 2010-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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