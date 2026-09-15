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Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка

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Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 1
Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 2
Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 3
Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 4
Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 5
Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Hold Me In Your Arms
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 1
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 2
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 3
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 4
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 5
  • Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538867244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Hold Me In Your Arms
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
She Wants To Dance With Me - 2023 Remaster, Take Me To Your Heart - 2023 Remaster, I Don't Want To Lose Her - 2023 Remaster, Giving Up On Love - 2023 Remaster, Ain't Too Proud To Beg - 2023 Remaster, Till Then (Time Stands Still) - 2023 Remaster, Dial My Number - 2023 Remaster, I'll Never Let You Down - 2023 Remaster, I Don't Want To Be Your Lover - 2023 Remaster, Hold Me In Your Arms - 2023 Remaster
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Wants To Dance With Me - 2023 Remaster, Take Me To Your Heart - 2023 Remaster, I Don't Want To Lose Her - 2023 Remaster, Giving Up On Love - 2023 Remaster, Ain't Too Proud To Beg - 2023 Remaster, Till Then (Time Stands Still) - 2023 Remaster, Dial My Number - 2023 Remaster, I'll Never Let You Down - 2023 Remaster, I Don't Want To Be Your Lover - 2023 Remaster, Hold Me In Your Arms - 2023 Remaster

Отзывы о товаре Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538867244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Hold Me In Your Arms
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
She Wants To Dance With Me - 2023 Remaster, Take Me To Your Heart - 2023 Remaster, I Don't Want To Lose Her - 2023 Remaster, Giving Up On Love - 2023 Remaster, Ain't Too Proud To Beg - 2023 Remaster, Till Then (Time Stands Still) - 2023 Remaster, Dial My Number - 2023 Remaster, I'll Never Let You Down - 2023 Remaster, I Don't Want To Be Your Lover - 2023 Remaster, Hold Me In Your Arms - 2023 Remaster
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Wants To Dance With Me - 2023 Remaster, Take Me To Your Heart - 2023 Remaster, I Don't Want To Lose Her - 2023 Remaster, Giving Up On Love - 2023 Remaster, Ain't Too Proud To Beg - 2023 Remaster, Till Then (Time Stands Still) - 2023 Remaster, Dial My Number - 2023 Remaster, I'll Never Let You Down - 2023 Remaster, I Don't Want To Be Your Lover - 2023 Remaster, Hold Me In Your Arms - 2023 Remaster
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rick Astley - Hold Me In Your Arms (coloured) (4050538867244) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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