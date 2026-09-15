Anaal Nathrakh - When Fire Rains Down From The Sky, Mankind Will Reap As It Has Sown EP (0039841577815) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 624251
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Загружаем...
3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anaal Nathrakh - When Fire Rains Down From The Sky, Mankind Will Reap As It Has Sown EP (0039841577815) виниловая пластинка
Первый EP британской экстремальной металлической группы Anaal Nathrakh. Он был выпущен лейблом Mordgrimm Records в Европе и лейблом Earache Records в Северной Америке. EP был написан сразу после выхода Codex Necro, и в нем в качестве приглашенных гостей выступили Сетлан Тейтан из Aborym на гитаре и Аттила Чихар из Mayhem на вокале. Он был переиздан в 2006 году с тремя дополнительными бонусными концертными треками. Genesis of the Antichrist является ремейком их более ранней песни Anaal Nathrakh.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Первый EP британской экстремальной металлической группы Anaal Nathrakh. Он был выпущен лейблом Mordgrimm Records в Европе и лейблом Earache Records в Северной Америке. EP был написан сразу после выхода Codex Necro, и в нем в качестве приглашенных гостей выступили Сетлан Тейтан из Aborym на гитаре и Аттила Чихар из Mayhem на вокале. Он был переиздан в 2006 году с тремя дополнительными бонусными концертными треками. Genesis of the Antichrist является ремейком их более ранней песни Anaal Nathrakh.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Anaal Nathrakh - When Fire Rains Down From The Sky, Mankind Will Reap As It Has Sown EP (0039841577815) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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