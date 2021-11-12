Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка
Чем ближе фонтан, тем чище течет ручей Изначально задумывалось как единое оркестровое произведение, вдохновленное впечатляющими и разнообразными пейзажами Исландии. Незадолго до закрытия в 2020 году фронтмен Gorillaz и Blur переехал в Девон, Великобритания, превратил сарай в студию, а затем продолжил сочинять и развивать песню - до такой степени, что в итоге вышло одиннадцать новых треков, которые были записаны самостоятельно. Название альбома взято из стихотворения Джона Клэр Любовь и память. На альбоме обширные оркестровые аранжировки сочетаются с интимными мелодиями, постоянно появляются сложные звуковые отрывки, в то время как Албарн, как рассказчик, сам выбирает темы хрупкости, страха потери и возрождения: Самый сладкий покинь нас и самый прекрасный распад, чем ближе к фонтану, тем чище течет поток.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитEverything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) вин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJames Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) винил...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка